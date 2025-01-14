Вице-спикера парламента Словакии удивил ассортимент российских магазинов

Заместитель председателя словацкого парламента Андрей Данко посетил один из супермаркетов Москвы и удивился представленному ассортименту товаров. Видео с обзором политик выложил в своем Telegram-канале.

В ходе посещения магазина Андрей Данко подчеркнул, что россиянам доступен широкий спектр продуктов. Также он обратил внимание на присутствие продукции иностранных компаний.

Особенно политика поразили низкие цены, а также огромное количество молочных продуктов.

«Это самый большой выбор плавленых сыров, который я когда-либо видел. Колбас, каких мы никогда не видели», - отметил депутат.

Напомним, делегация из Словакии прибыла в Россию накануне. По пути в нашу страну у нее возникли проблемы - Польша отказалась пропустить самолет с политиками. В итоге лететь в Москву пришлось через Германию.