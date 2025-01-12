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Направлявшейся в РФ делегации из Словакии не дали пролететь над Польшей

Политикам придется полететь через воздушное пространство Германии.
Карина Тазетдинова 2025-01-12 18:41:58
© Фото: Arnulf Hettrich, via www.imago-im, Global Look Press

Польша не пропустила самолет с делегацией из Словакии, которая направлялась в Россию. Шестерым политикам придется полететь через Германию, заявил глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.

«Я узнал сейчас, что Польша нам не разрешает прямой пролет, так что мы будем обходить через Германию», — следует из сообщения.

Он отметил, что не понимает такого подхода Польши, но принимает решение как реальность. Глава словацкой партии заверил, что они прибудут в Москву к вечеру.

На этот визит запланировано несколько встреч и мероприятий. Ранее Данко заявил, что поездка должна улучшить отношения с Москвой.

Напомним, что переговоры главы РФ Владимира Путина и Роберта Фицо прошли в Москве ночью с 22 на 23 декабря. После встречи премьер-министр Словакии заявил, что визит в Москву стал ответом на слова Зеленского о недопустимости транзита российского газа через Украину.

#Россия #Польша #Германия #переговоры #словакия #Визит #Андрей Данко #SNS #словацкая национальная партия
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