Отступающие украинские националисты в спешке бросают полученное от Запада вооружение и технику в районе Янтарного к югу от Курахово. С бойцами «Южной» группировки войск, выполняющими задачи на данном направлении, пообщалась наш корреспондент Варвара Шрадер.

«Противник оставляет за собой много оружия, а также боеприпасы, гранаты. Это и американское оружие, и чешское, польское. Когда в плен сдаются, также складывают оружие», - рассказал оператор БПЛА с позывным Шторм.

Янтарное наши бойцы заняли в очень сжатые сроки. Огневое подавление противника при заходе штурмовиков в населенный пункт взяли на себя операторы БПЛА. Во время боев за Янтарное дроноводы обеспечивали передовым подразделениям прикрытие с воздуха.

«Парням, кто заходит, всегда тяжело. Поэтому мы относимся ответственно к своей работе. И стараемся всегда им помогать. То есть командиру даем онлайн-трансляцию, командир координирует ребят, чтобы с минимальными потерями все происходило», - поделился оператор БПЛА с позывным Немец.

После зачистки Янтарного штурмовики водрузили над одним из домов российский триколор и флаг своего подразделения. Его бойцам через операторов БПЛА передал штурмовик, лично водружавший триколор в Елизаветовке в декабре прошлого года.

«Это добрая традиция. От военного к военному. Дали команду подготовить флаг к отправке на село Янтарное. Упаковали, сделали полностью подготовку и передали», - признался стрелок-штурмовик с позывным Ермак.

Освобождая Янтарное, штурмовики выполнили еще одну очень важную задачу - преодолели водную преграду в виде реки Сухие Ялы. Контроль над населенным пунктом позволяет зажать подразделения противника в районе села Дачное, идти до которого осталось всего семь километров.

После взятия Дачного наша армия существенно приблизит начало боев за села Константинополь и Улаклы - они находятся на важном стратегическом шоссе H-15, и именно через них проходит снабжение украинских формирований, а из их окрестностей боевики обстреливали побережье Азовского моря.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.