«Ураган» группировки войск «Восток» разнес позиции артиллерии ВСУ

Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» нанес удар по позициям артиллерии и живой силе ВСУ. Кадры показало Минобороны России.
«Ураган» уничтожил цели на расстоянии более 30 километров. Выстрелы ствольной артиллерии и движение живой силы противника заметила воздушная разведка с высоты.
Бойцы реактивной артиллерии круглосуточно находятся на боевом дежурстве. Они могут быстро выехать из укрытия и ударить по цели.
«Ураган» способен поражать вражеские танки, пехоту, командные пункты, узлы связи, предприятия, склады и другие цели.
Эта система может стрелять далеко и имеет большую площадь поражения. Поэтому она способна атаковать тыл неприятеля, чтобы перекрыть боевикам пути снабжения.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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