МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ураган» группировки войск «Восток» разнес позиции артиллерии ВСУ

РСЗО уничтожила цели на расстоянии более 30 километров.
2025-01-09 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» нанес удар по позициям артиллерии и живой силе ВСУ. Кадры показало Минобороны России.

«Ураган» уничтожил цели на расстоянии более 30 километров. Выстрелы ствольной артиллерии и движение живой силы противника заметила воздушная разведка с высоты.

Бойцы реактивной артиллерии круглосуточно находятся на боевом дежурстве. Они могут быстро выехать из укрытия и ударить по цели.

«Ураган» способен поражать вражеские танки, пехоту, командные пункты, узлы связи, предприятия, склады и другие цели.

Эта система может стрелять далеко и имеет большую площадь поражения. Поэтому она способна атаковать тыл неприятеля, чтобы перекрыть боевикам пути снабжения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ракетные системы #ВСУ #РСЗО «Ураган» #Реактивная артиллерия #группировка войск «Восток»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 