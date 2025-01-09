«Ураган» группировки войск «Восток» разнес позиции артиллерии ВСУ

Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» нанес удар по позициям артиллерии и живой силе ВСУ. Кадры показало Минобороны России.

«Ураган» уничтожил цели на расстоянии более 30 километров. Выстрелы ствольной артиллерии и движение живой силы противника заметила воздушная разведка с высоты.

Бойцы реактивной артиллерии круглосуточно находятся на боевом дежурстве. Они могут быстро выехать из укрытия и ударить по цели.

«Ураган» способен поражать вражеские танки, пехоту, командные пункты, узлы связи, предприятия, склады и другие цели.

Эта система может стрелять далеко и имеет большую площадь поражения. Поэтому она способна атаковать тыл неприятеля, чтобы перекрыть боевикам пути снабжения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.