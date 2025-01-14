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ХАМАС потребовало выдать тело убитого Яхьи Синвара

Движение ХАМАС требует от израильтян выдать тело убитого в октябре лидера Яхъи Синвара, но Израиль также озвучил ряд требований.
Марина Крижановская 2025-01-14 01:25:37
© Фото: Ashraf Amra Keystone Press Agency Globallookpress

Представители радикального палестинского движения ХАМАС потребовали от израильской стороны выдать тело погибшего лидера Яхъи Синвара. Таково условие палестинской стороны в рамках первого этапа сделки о прекращении огня в секторе Газа, сообщил арабоязычный телеканал Al Hadath.

«В связи с разговорами о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС, источники Al Arabiya/Al Hadath сообщили, что палестинцы потребовали передать тело Яхьи Синвара на первом этапе обмена пленными. Источники добавили, что Израиль все еще обсуждает с посредниками вопрос о высылке брата Синвара - Мухаммеда - из Газы», - уточнили журналисты.

Кроме этого, во время прошедшей в Дохе встречи представителей израильской разведки и ХАМАС при посредничестве эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани удалось договориться о скорейшем улучшении условий содержания заключенных в тюрьмах Израиля.

В обмен на вывоз тела Синвара Израиль хотел бы получить останки военнослужащего Хадара Голдина, который погиб более 10 лет назад (2014 год) во время боев в секторе Газа. При этом палестинцы пока не сообщили о такой готовности и попросили вернуться к этому вопросу в конце текущей недели.

Напомним, о гибели Яхъи Синвара в секторе Газа стало известно 17 октября 2024 года. Сначала в ХАМАС произошедшее никак не комментировали, затем ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) подтвердил его ликвидацию.

#в стране и мире #Израиль #ЦАХАЛ #ХАМАС #палестинцы #Яхья Синвар #сделка по Газе #обмен телами погибших
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