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Около 48 кубометров нефтеводяной смеси собрали от борта «Волгонефти-239»

Отходы загружают в специализированный контейнер для мусора и передают на берег для дальнейшей утилизации.
Игнат Далакян 2025-01-13 19:41:18
© Фото: Mintrans_Russia Telegram

Баржа «Пикник» собрала от борта танкера «Волгонефти-239» около 48 кубометров нефтеводяной смеси. Об этом сообщило Министерство транспорта России.

Ведомство отметило, что работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе ведутся круглосуточно. Собранные с поверхности воды отходы грузят в специализированный контейнер для мусора и передают на берег для дальнейшей утилизации. Радужные пятна, которые не подлежат сбору, обрабатываются биосорбентом.

Кроме того, специалисты совместно с волонтерами и другими службами собирают мазут с берега вручную.

«Всего собрано около 2,6 тонн нефтесодержащих отходов», - говорится в сообщении ведомства.

На месте сбора мазута в районе мыса панагия работает аварийно-спасательная партия в составе 38 спасателей Морспасслужбы.

Ранее в Анапе почти завершили вывоз загрязненного мазутом песка. На многих участках специалисты уже просеивают грунт, чтобы отделить его от застывших капель мазута.

#в стране и мире #отходы #баржа #мазут #нефтеводяная смесь
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