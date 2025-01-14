Украинские националисты прикрываются мирным населением и вынуждают гражданских оставаться в районах под Часовым Яром, где ведутся боевые действия. Об этом рассказал «Звезде» один из взятых в плен ивановскими десатниками украинцев.

«Я так понимаю, чтобы было чем прикрываться, типа мирный щит», - объяснил пленный, отвечая на вопрос, почему противник не эвакуирует мирных жителей в данном районе.

Украинец отметил, что личный состав ВСУ имеет крайне низкий уровень обеспечения, вещевое довольствие осуществляется не в полном объеме. Проблемы со снабжением накладывают дополнительные расходы личных финансовых средств на солдат ВСУ.

«Нет обмундирования нормального, все старое. Все старое давалось, какое-то списанное», - добавил пленный.

Один из военнослужащих ВСУ рассказал, как вместе с сослуживцами проходил боевую подготовку в Великобритании. Продолжительность курса составила 35 дней. Однако по прибытию на Украину командование заявило, что обучение не имело смысла.

«Британцы обучали. Там тактика, медицина, инженерия. Учили. Ну, а когда мы приехали сюда, нам сказали, что то, что вы учили в Британии, забудьте. Это все бессмысленно. Вы штурмовиками не будете. Вы будете чисто пехота», - поделился пленный.

Украинцы подчеркнули, что командование не жалеет людей, бросает на убой и относится к солдатам как к пушечному мясу. По словам пленных, никто не пытается эвакуировать тела уничтоженных сослуживцев.

Ранее другой пленный также рассказал о брошенных на поле боя телах украинских солдат.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.