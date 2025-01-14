МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный признал, что ВСУ прикрываются мирными жителями под Часовым Яром

ВСУ не эвакуируют гражданских, поскольку используют их как живой щит - в этом убежден боевик, взятый в плен ивановскими десантниками.
Варвара Шрадер 2025-01-14 07:59:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские националисты прикрываются мирным населением и вынуждают гражданских оставаться в районах под Часовым Яром, где ведутся боевые действия. Об этом рассказал «Звезде» один из взятых в плен ивановскими десатниками украинцев.

«Я так понимаю, чтобы было чем прикрываться, типа мирный щит», - объяснил пленный, отвечая на вопрос, почему противник не эвакуирует мирных жителей в данном районе.

Украинец отметил, что личный состав ВСУ имеет крайне низкий уровень обеспечения, вещевое довольствие осуществляется не в полном объеме. Проблемы со снабжением накладывают дополнительные расходы личных финансовых средств на солдат ВСУ.

«Нет обмундирования нормального, все старое. Все старое давалось, какое-то списанное», - добавил пленный.

Один из военнослужащих ВСУ рассказал, как вместе с сослуживцами проходил боевую подготовку в Великобритании. Продолжительность курса составила 35 дней. Однако по прибытию на Украину командование заявило, что обучение не имело смысла.

«Британцы обучали. Там тактика, медицина, инженерия. Учили. Ну, а когда мы приехали сюда, нам сказали, что то, что вы учили в Британии, забудьте. Это все бессмысленно. Вы штурмовиками не будете. Вы будете чисто пехота», - поделился пленный.

Украинцы подчеркнули, что командование не жалеет людей, бросает на убой и относится к солдатам как к пушечному мясу. По словам пленных, никто не пытается эвакуировать тела уничтоженных сослуживцев.

Ранее другой пленный также рассказал о брошенных на поле боя телах украинских солдат.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #пленные #МО РФ #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 