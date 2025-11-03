МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Роскачестве рассказали о последствиях за нечитаемые номера на авто

По словам экспертов, регистрационные знаки должны быть установлены на предусмотренных местах и находиться в состоянии, обеспечивающем их четкую идентификацию.
Глеб Владовский 2025-11-03 09:57:39
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Осенне-зимний сезон зачастую чреват загрязнениями номерных знаков автомобилей, из-за чего они могут быть нечитаемыми. О последствиях за езду с такими номерами рассказали в пресс-службе Роскачества.

«Езда с нечитаемыми номерами без признаков умысла наказывается штрафом в 500 рублей или предупреждением. Установка предметов или нанесение покрытий, затрудняющих идентификацию знаков, влечет более суровое наказание - штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав... на срок от одного до трех месяцев», - цитирует слова экспертов RT.

Отмечается, что причинами нечитаемости знаков являются не только загрязнений из-за непогоды, но и неисправность освещения. В связи с этим водитель обязан постоянно поддерживать в чистоте регистрационный номер.

«В светлое время суток знак признается нечитаемым, если с расстояния 20 метров невозможно распознать хотя бы одну из букв или цифр как на переднем, так и на заднем номере. В темное время суток этот критерий применяется только к заднему номерному знаку», - добавили в ведомстве.

Ранее юрист перечислил препараты, которые в скором времени могут попасть под запрет для приема водителями.

#в стране и мире #загрязнения #штраф #роскачество #регистрационные номера
