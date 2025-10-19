МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Юрист рассказал, какие лекарства могут попасть в список запрещенных для водителей

Если химическое вещество лекарственного препарата не входит в перечень запрещенных, то водителя не накажут за управление под воздействием медицинского лекарства.
Дарья Ситникова 2025-10-19 20:27:30
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Седативные и снотворные препараты в скором времени могут попасть под запрет для приема водителями. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев в разговоре с RT.

Эти препараты находятся в перечне лекарственных препаратов, за прием которых водителей хотят лишать прав. Законопроект со список таких лекарств уже принят Госдумой в первом чтении. Уточняется, что в список попадут те медикаменты, которые затрудняют концентрацию внимания. Инициатива предполагает штрафовать водителей, принимающих такие препараты, на 45 тысяч рублей и лишать права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

В правилах дорожного движения уже есть запрет на управление автомобилем после принятия тех или иных лекарств, отметил Воропаев. В том случае, если химическое вещество лекарственного препарата не входит в перечень запрещенных, то водителя не накажут за управление под воздействием лекарства.

Автоюрист также напомнил, что с конца 2022 года депутаты стараются принять закон и утвердить те медицинские препараты, под воздействием которых запрещено водить машину. Без принятия такого закона водителей не получится привлекать к ответственности.

#Автомобиль #лекарства #Запрет
