Путь в Часов Яр лежит через Артемовск. Эта бывшая украинская «крепость» стала уже тыловым городом. Но небо кишит FPV-дронами, и главную дорогу, ведущую сюда, сейчас полностью закрывают сетями. Получается сетчатый коридор, внутрь которого «птичка» не залетит.

«Надо скорость держать большую. Я здесь езжу больше 100, хотя дорога снарядами немного побита», - говорит водитель.

Находясь в Артемовске, примерно понимаешь, как выглядел Сталинград в годы Великой Отечественной. Каждый дом, каждое здание имеет боевые ранения. Операция по освобождению города длилась 224 дня! Мирных жителей сейчас нет. Редко можно увидеть проезжающий транспорт. Решаем остановиться и осмотреться.

Сейчас Артемовск - это, по сути, одни сплошные развалины. Но начинать наводить порядок и привлекать саперов еще рано. До города добивает вражеская артиллерия, а над опустевшими улицами периодически появляются ударные дроны. Они атакуют все, что движется, поэтому нужно идти и постоянно держать в голове и высматривать места, куда в случае чего можно спрятаться.

Дальше в сторону Часова Яра от Артемовска журналистов не пускают. Очень опасно. Но показать этот путь мы можем благодаря экшн-камере, которую закрепили на шлеме одного из бойцов Ивановской дивизии ВДВ. Он вместе с товарищами в полной амуниции отправляется на передовую.

Чтобы зайти на свои позиции на передке, бойцам нужно пройти целый квест по опасной «открытке», полной мин, через руины и воронки, сквозь оконные проемы, спускаясь в подвалы.

Нехитро устроен быт десантников, которые воюют и живут в Часовом Яре на самой линии фронта и рискуют больше всех. Кормят бездомных кошек, сами делают свечки. Война войной, а обед по распорядку. Готовить приходится из того, что есть.

Бойцы показывают видео, на котором молодой и крепкий боец Ивановской дивизии ВДВ с позывным Ван Дамм на своей огневой точке в укрытии.

«Сегодня по вечеру будем выбираться по сумеркам. Здание горит все», - говорит он.

По факту Ван Дамм оказался круче своего позывного. Однажды враг засек подвал, в котором он находился, и обрушил туда всю мощь, завалив вход. Но боец выбрался из кучи битого кирпича и уничтожил подошедших боевиков ВСУ.

«По мне началось огневое воздействие. Прямое попадание артиллерии. Я не считал, сколько FPV-дронов на меня потратили, но меня сложило так, что кусок стены отлетел мне в ногу. Ощущение было - как будто мастер спорта в тяжелом весе сделал мне "лоу кик" (удар ногой по нижней части тела - прим. ред.). И второй кусок стены отлетел мне в голову, благо я всегда в каске», - рассказал боец 98-й Гвардейской Ивановской дивизии ВДВ.

Еще один молодой ивановский десантник Скиф за время боев в Часовом Яре получил четыре ранения. Но не пал духом.

«Тяжело, но двигаемся. Самое сложное - канал перебежать. Ты нагруженный, у тебя портфель, там еда, вода, плюс боекомплект», - говорит он.

Штурм Часова Яра осложняет непростой рельеф. Путь в город преграждает канал Северский Донец - Донбасс. Он пересох, оголив крутые берега. Десантники смогли перейти его и закрепиться в городской застройке.

Боец с позывным Лысый одним из первых заходил в Часов Яр. Шел на помощь раненым товарищам, которые попали в засаду в здании одной из школ.

«Забрал автомат у одного из ребят. И всушник, который кидал им гранату, высунулся в окно, в щель. И его поразил», - рассказал боец.

Недавно националисты совершили в Часовом Яре очередное военное преступление, открыв огонь из всех видов оружия по группе мирных граждан.

«Мирные люди, гражданские. Видно - они в этих тряпках, платьях, платках. Они абсолютно не раздумывая открыли огонь из АГС, из минометов. Когда люди начали искать в заброшенном ДОТе спасение - они начали туда бить эфпивишками. Ну, грубо говоря, они убили просто этих мирных людей», - рассказал командир 3-й штурмовой роты 98 гвардейской Ивановской дивизии ВДВ Игорь Цапко.

Нашим десантникам в этом секторе Часова Яра противостоит 24-я механизированная бригада ВСУ. От ее бойцов с каждым днем остаются одни лишь жетоны. Все чаще дело доходит до ближнего стрелкового боя. Наши воины расширяют плацдарм за каналом. Дошли до первых пятиэтажек, закрепляются на Огнеупорном заводе.

Если смотреть по карте, то совсем немного осталось до центра. Там расположен музей Иосифа Кобзона. А рядом находится больница, в которой родился народный артист, всей душой болевший за свободу Донбасса. И вот теперь Часов Яр как никогда близок к освобождению.