В Иркутской области столкнулись четыре грузовика, погибли двое человек

В результате столкновения четырех транспортных средств еще два человека получили травмы.
Глеб Владовский 2025-11-03 09:25:47
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В Иркутской области произошло ДТП с участием четырех грузовиков, в результате погибли два человека. Об этом сообщили в региональном МЧС России.

«На федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" столкнулись четыре большегрузных транспортных средства... Предварительно, двое погибли», - говорится в заявлении ведомства.

Также сообщается, что еще двое получили травмы различной степени тяжести. Спасатели деблокировали пострадавших.

В настоящее время движение автотранспорта на участке перекрыто.

#Иркутская область #ДТП #грузовики #МЧС России
