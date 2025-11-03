В Иркутской области столкнулись четыре грузовика, погибли двое человек

В Иркутской области произошло ДТП с участием четырех грузовиков, в результате погибли два человека. Об этом сообщили в региональном МЧС России.

«На федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" столкнулись четыре большегрузных транспортных средства... Предварительно, двое погибли», - говорится в заявлении ведомства.

Также сообщается, что еще двое получили травмы различной степени тяжести. Спасатели деблокировали пострадавших.

В настоящее время движение автотранспорта на участке перекрыто.