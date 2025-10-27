МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Иркутской области произошло массовое ДТП с участием грузовиков

По предварительной информации, столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей, в результате чего они загорелись.
Дарья Ситникова 2025-10-27 05:33:06
© Фото: Telegram/mvd_38 © Видео: Telegram/mvd_38

В Нижнеудинском районе Иркутской области произошло массовое ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщило ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП произошло в районе 8 часов утра по местному времени на 1325 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Камышет. По предварительной информации, столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей, в результате чего они загорелись.

Движение ограничено в обоих направлениях. На месте работают сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших и количестве поврежденных транспортных средств пока нет.

