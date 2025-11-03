МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Выжить в джунглях: военные РФ и Шри-Ланки провели совместные учения

В рамках совместных учений военнослужащие отрабатывают приемы маскировки, а также ведения боя в условиях густой растительности и высокой температуры.
Надежда Котормус 2025-11-03 09:28:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Выживать в джунглях тренируются российские военные на Шри-Ланке в рамках совместных учений. Отрабатывают приемы маскировки, а также ведения боя в условиях густой растительности и высокой температуры. А в перерыве между тренировками культурная программа.

Уже на демонстрационном этапе хозяева сумели удивить россиян успехами в маскировке. Наработкам в сфере работы в джунглях посвятили отдельный павильон. За каждой порцией теории - красочная практика.

Но впечатлили российскую команду не только тактические навыки. Гостеприимство обитателей острова отметили особо.

«У них все на высшем уровне. То есть везде серьезный и ответственный подход, начиная с сопровождения русского контингента, провождение мероприятий, заканчивая самой демонстраций занятий каких-то показных - все на высшем уровне, дружелюбно, приятно, в общем одним словом - классно», - поделился спецназовец с позывным Спутник.

Знакомят не только с боевыми навыками, но и культурными кодами. Российская делегация - на «Львиной скале» - Сигирии. Сегодняшний памятник всемирного наследия ЮНЕСКО сотни лет назад был неприступной крепостью и остается напоминанием - военное ремесло здесь имеет внушительную историю.

Впереди еще несколько дней напряженной работы и демонстрировать свои навыки бойцам специальных подразделений предстоит не только на полигоне. Они отправятся на несколько дней в джунгли, где покажут как русские умеют выживать.

Ранее российские военнослужащие приняли участие на учениях ОДКБ. Бойцы ВС РФ, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отработали меры биологической безопасности на полигоне Фахрабад.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#учения #ВС РФ #Шри-Ланка #наш эксклюзив #джунгли
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 