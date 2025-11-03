Выжить в джунглях: военные РФ и Шри-Ланки провели совместные учения

Выживать в джунглях тренируются российские военные на Шри-Ланке в рамках совместных учений. Отрабатывают приемы маскировки, а также ведения боя в условиях густой растительности и высокой температуры. А в перерыве между тренировками культурная программа.

Уже на демонстрационном этапе хозяева сумели удивить россиян успехами в маскировке. Наработкам в сфере работы в джунглях посвятили отдельный павильон. За каждой порцией теории - красочная практика.

Но впечатлили российскую команду не только тактические навыки. Гостеприимство обитателей острова отметили особо.

«У них все на высшем уровне. То есть везде серьезный и ответственный подход, начиная с сопровождения русского контингента, провождение мероприятий, заканчивая самой демонстраций занятий каких-то показных - все на высшем уровне, дружелюбно, приятно, в общем одним словом - классно», - поделился спецназовец с позывным Спутник.

Знакомят не только с боевыми навыками, но и культурными кодами. Российская делегация - на «Львиной скале» - Сигирии. Сегодняшний памятник всемирного наследия ЮНЕСКО сотни лет назад был неприступной крепостью и остается напоминанием - военное ремесло здесь имеет внушительную историю.

Впереди еще несколько дней напряженной работы и демонстрировать свои навыки бойцам специальных подразделений предстоит не только на полигоне. Они отправятся на несколько дней в джунгли, где покажут как русские умеют выживать.

Ранее российские военнослужащие приняли участие на учениях ОДКБ. Бойцы ВС РФ, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отработали меры биологической безопасности на полигоне Фахрабад.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.