МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кража кабелей привела к задержкам десятков поездов в Чехии

Полиции удалось задержать трех подозреваемых.
Глеб Владовский 2025-11-03 08:16:27
© Фото: Daniel Schäfer dpa Globallookpress

В Чехии зафиксировали задержку десятков поездов в связи с кражей кабелей систем. Об этом сообщил новостной портал Novinky.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 2 ноября, на участке между городами Липник-над-Бечвоу и Границе в северо-восточной части страны. Сообщается, что украденные кабели являлись частью системы, обеспечивавшей систему движения составов на путях.

По данным агентства, полиция задержала троих подозреваемых в краже кабелей, подсоединенных, в том числе, к светофорам и механизмам, переключавшим стрелки на путях. Проводится расследование инцидента.

В настоящее время движение на участке частично возобновлено. Ожидается, что к вечеру понедельника, 3 ноября, проблемы будут полностью устранены.

#в стране и мире #чехия #полиция #задержка поездов #кража кабелей
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 