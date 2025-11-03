Кража кабелей привела к задержкам десятков поездов в Чехии

В Чехии зафиксировали задержку десятков поездов в связи с кражей кабелей систем. Об этом сообщил новостной портал Novinky.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 2 ноября, на участке между городами Липник-над-Бечвоу и Границе в северо-восточной части страны. Сообщается, что украденные кабели являлись частью системы, обеспечивавшей систему движения составов на путях.

По данным агентства, полиция задержала троих подозреваемых в краже кабелей, подсоединенных, в том числе, к светофорам и механизмам, переключавшим стрелки на путях. Проводится расследование инцидента.

В настоящее время движение на участке частично возобновлено. Ожидается, что к вечеру понедельника, 3 ноября, проблемы будут полностью устранены.