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Минобороны: 85 дронов сбиты в небе над российскими регионами

Больше всего беспилотников было уничтожено в небе над Черным морем.
2025-01-11 07:53:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью киевский режим предпринял очередную террористическую попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации.

Дежурные силы ПВО уничтожили сразу 85 украинских ударных беспилотников самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Тридцать один дрон был сбит над акваторией Черного моря, по 16 - в небе над Краснодарским краем и Воронежской областью, еще 14 БПЛА рухнули в Азовское море, четыре упали на территории Белгородской области, два дрона перехвачены над Тамбовской областью и по одному над Крымом и Курской областью.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #ВСУ #Черное море #дроны
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