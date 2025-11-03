В Минске заявили о готовности отправить на Украину миротворцев

Минск готов отправить миротворческий контингент на территорию Украины. Такое заявление сделал начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования Сил специальных операций ВС Белоруссии Алексей Скобей в интервью телеканалу СТВ.

«Если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, то необходимо обратиться в данную организацию... Все должно быть по обоюдному решению», - цитирует его слова 360.ru.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза планируют разместить на территории Украины миротворческий контингент. В свою очередь директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявлял, что Россия не приемлет миротворцев от тех стран, которые накачивали Киев оружием. Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров назвал наглостью план Запада ввести миротворческие силы.