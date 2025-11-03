МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Минске заявили о готовности отправить на Украину миротворцев

Ранее на Западе заявляли о желании разместить миротворческий контингент на территории Украины.
Глеб Владовский 2025-11-03 07:34:11
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Минск готов отправить миротворческий контингент на территорию Украины. Такое заявление сделал начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования Сил специальных операций ВС Белоруссии Алексей Скобей в интервью телеканалу СТВ.

«Если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, то необходимо обратиться в данную организацию... Все должно быть по обоюдному решению», - цитирует его слова 360.ru.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза планируют разместить на территории Украины миротворческий контингент. В свою очередь директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявлял, что Россия не приемлет миротворцев от тех стран, которые накачивали Киев оружием. Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров назвал наглостью план Запада ввести миротворческие силы.

#Россия #в стране и мире #белоруссия #Украина #Миротворцы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 