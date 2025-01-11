«Многая лета» защитникам: IV хоровой собор открылся в Кронштадте

Артисты распеваются перед выступлением. Солистка концертного хора Санкт-Петербургского государственного института культуры Екатерины Малая впервые участвует в Рождественском хоровом соборе.

«По силе звучания максимально. Все очень распевно и такие коллективы замечательные. Очень талантливые люди, талантливый хормейстер», - говорит она.

Духовную музыку на евангельские тексты исполняют 250 певчих из шести хоровых коллективов, причем не только военных, но и светских. Поют только а капелла. Организатор этого уникального события - Минобороны России.

Рождественский хоровой собор второй раз проводится в Кронштадтском Никольском соборе. Это главный храм всех наших военных моряков, самое высокое здание Кронштадта и своеобразный маяк, видимый издалека. И, конечно же, акустика в нем потрясающая.

«В традициях русской культуры хоровое пение и вообще церковное пение - это одна из основ. И действительно дает возможность почувствовать единение. Дает возможность почувствовать то, как из отдельных голосов возникает нечто большее», - сказал начальник Главного штаба ВМФ России Владимир Касатонов.

Оценить эту акустику в неовизантийских интерьерах величественного храма смогли не только полторы тысячи гостей, но и сотни тысяч зрителей телеканала «Звезда» по всей России - благодаря прямой трансляции рождественского хорового собора.

«Эта молитва нужна всем нам, кто ждет дома возвращения своих родных и близких живыми и невредимыми. Это главное. Мы молимся Богу за общее благополучие и победу», - говорит художественный руководитель Хоровых соборов министерства обороны России Сергей Сидоренко.

И чтобы в огромном храме молитва эта была услышана, каждый певчий должен пропустить ее через себя. По-особому эти песнопения восприняли те гости Рождественского собора, которым позволили сидеть в храме. Это участники специальной военной операции. Десантник Иван Пелевин был ранен в курском приграничье. Сейчас он на реабилитации - как физической, так и духовной.

«В госпитале лежим, приехали с задачи, и, слава Богу, такая возможность появилась - посетить мероприятие. Как вдохновился, жить захотелось прямо - представляете!» - рассказал он.

В завершение сводный хор исполнил «Многая лета» для всех защитников Родины и руководства страны. Уже завтра Рождественский хоровой собор продолжится в Подмосковье - в Главном храме Вооруженных сил. И его трансляция будет доступна на ресурсах нашего телеканала.