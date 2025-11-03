МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Турецкие НПЗ стали переходить на нероссийскую нефть

Предприятия стремятся сохранить возможность экспорта энергоресурсов в Европу.
Глеб Владовский 2025-11-03 06:53:39
© Фото: Sven Hoppe dpa Globallookpress

Нефтеперерабатывающие заводы Турции стали активнее переходить на нероссийскую нефть. Такую информацию опубликовало агентство Reuters.

«Один из крупнейших турецких нефтеперерабатывающих заводов... недавно закупил четыре партии нефти у Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей для поставок в декабре», - приводит выдержку из материала 360.ru.

Как сообщает агентство, целью этих манипуляций является сохранение Анкарой возможности экспорта топлива в Европу и избежать возможных западных санкций.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии обеспокоились чрезмерно высокими тарифами на энергоносители в странах Евросоюза, вызванными решением о запрете закупок российского газа и нефти.

Напомним, в ЕС согласовали план поэтапного отказа от энергоресурсов из России. Ожидается, что к началу 2028 года он будет реализован.

#в стране и мире #Турция #нпз #аналоги #закупки #российская нефть
