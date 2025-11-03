Турецкие НПЗ стали переходить на нероссийскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Турции стали активнее переходить на нероссийскую нефть. Такую информацию опубликовало агентство Reuters.

«Один из крупнейших турецких нефтеперерабатывающих заводов... недавно закупил четыре партии нефти у Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей для поставок в декабре», - приводит выдержку из материала 360.ru.

Как сообщает агентство, целью этих манипуляций является сохранение Анкарой возможности экспорта топлива в Европу и избежать возможных западных санкций.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии обеспокоились чрезмерно высокими тарифами на энергоносители в странах Евросоюза, вызванными решением о запрете закупок российского газа и нефти.

Напомним, в ЕС согласовали план поэтапного отказа от энергоресурсов из России. Ожидается, что к началу 2028 года он будет реализован.