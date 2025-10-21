В ЕС обеспокоились ценами после отказа от российских энергоресурсов

Европейская комиссия выразила озабоченность чрезмерно высокими тарифами на энергоносители в странах Евросоюза, вызванными решением о запрете закупок российского газа и нефти. Там заявили о намерении «удвоить усилия» для снижения цен. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Еврокомиссии.

Совет Евросоюза одобрил постепенный запрет на импорт газа из России начиная с 1 января 2026 года. При этом для действующих договоров предусмотрен переходный этап - до 1 января 2028 года. Далее Евросовет намерен ввести запрет на ввоз российской нефти с 1 января 2028 года.

В документе отмечается, что Еврокомиссия активизирует работу по снижению стоимости энергоносителей и оперативному улучшению ситуации для промышленных предприятий и обычных потребителей. Тарифы на энергию в Европе значительно превышают цены у ключевых конкурентов, что способно ослабить позиции ведущих промышленных компаний и всей экономики, а также ухудшить уровень жизни населения.

В России неоднократно подчеркивали, что отказ ЕС от приобретения российских энергоресурсов привел к зависимости от поставок по завышенным расценкам. В Москве указывали, что европейские страны все равно приобретают российское сырье через посредников, но уже по более высоким ценам.