МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЕС обеспокоились ценами после отказа от российских энергоресурсов

Еврокомиссия признала, что высокие тарифы делают промышленность неконкурентноспособной.
Дима Иванов 2025-10-21 18:15:41
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press

Европейская комиссия выразила озабоченность чрезмерно высокими тарифами на энергоносители в странах Евросоюза, вызванными решением о запрете закупок российского газа и нефти. Там заявили о намерении «удвоить усилия» для снижения цен. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Еврокомиссии.

Совет Евросоюза одобрил постепенный запрет на импорт газа из России начиная с 1 января 2026 года. При этом для действующих договоров предусмотрен переходный этап - до 1 января 2028 года. Далее Евросовет намерен ввести запрет на ввоз российской нефти с 1 января 2028 года.

В документе отмечается, что Еврокомиссия активизирует работу по снижению стоимости энергоносителей и оперативному улучшению ситуации для промышленных предприятий и обычных потребителей. Тарифы на энергию в Европе значительно превышают цены у ключевых конкурентов, что способно ослабить позиции ведущих промышленных компаний и всей экономики, а также ухудшить уровень жизни населения.

В России неоднократно подчеркивали, что отказ ЕС от приобретения российских энергоресурсов привел к зависимости от поставок по завышенным расценкам. В Москве указывали, что европейские страны все равно приобретают российское сырье через посредников, но уже по более высоким ценам.

#в стране и мире #ЕС #евросоюз #цены на газ #цены на нефть #Еврокомиссия #российский газ #энергетическая безопасность ЕС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 