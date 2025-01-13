Newsweek: использование дронов на оптоволокне дало преимущество ВС РФ

Украинский конфликт вступил в новую фазу, начавшись с противостояния беспилотников, и лидирующие позиции принадлежат FPV-дронам с управлением по оптоволоконному кабелю.

По мнению автора статьи американского журнала Newsweek и опрошенных экспертов, беспилотники на оптоволокне стали одним из главных решений против средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) в зоне проведения спецоперации.

«Россия шагает вперед, осваивая оптоволоконные беспилотники <...>. Русские были первыми, кто применил оптоволоконные беспилотники в этой войне, и по состоянию на начало 2025 года широко используют это решение на разных участках линии фронта. Украинские производители сейчас стремятся догнать в разработке оптоволоконных беспилотников», - приводятся заявления экспертов Iron Cluster.

Они уточнили, что, как правило, оптоволокно применяют на мультироторах FPV для дронов-камикадзе. Но в настоящее время эту технологию адаптируют для управления и другими типами БПЛА, включая наземные. Оптоволоконные кабели могут растягиваться на разные расстояния и достигать порядка 10 километров, но некоторые способны достигать вдвое большего расстояния.

В ноябре прошлого года российские бойцы рассказали «Звезде», как применяют дроны на оптоволокне для борьбы с украинскими боевиками в курском приграничье. БПЛА получает сигналы по оптоволокну, а не на радиоуправлении, за ним тянется шнур.