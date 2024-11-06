Разведчики рассказали о применении дронов на оптоволокне

Российские бойцы продолжают уничтожать украинских боевиков в курском приграничья. Особую роль в ликвидации националистов играют разведчики. Они отмечают, что противник уже сильно истощен.

«Противник больше переходит к оборонительным действиям, чем к наступательным. Но все равно предпринимает некоторые попытки вернуть утраченные позиции или взять более выгодные», - говорит командир разведподразделения крымских десантников с позывным «Арбат».

Бойцу всего 27 лет, но он уже является кавалером четырех орденов Мужества. Самая ценная награда, по его словам, первая, полученная за бой на Херсонщине в 2022 году. Тогда его разведгруппа нашла укрепленную позицию противника. Во время штурма командир подразделения погиб, а «Арбат», будучи заместителем, получил тяжелое ранение. Но задача была выполнена.

Сейчас его подразделение - глаза для штурмовых групп. Разведчики находят слабые места у врага и раскрывают маршруты его передвижения. Готовятся к бою и операторы беспилотников. На складе подготовлены сотни БПЛА в разной комплектации. Есть даже дроны на оптоволокне.

«"Птица" получает сигналы по оптоволокну. Не радиоуправление. Тянется шнур», - рассказывает оператор беспилотника.

Также штурмовиков поддерживают и бронегруппы разведчиков, которые также занимаются и охотой за трофеями. Они находят брошенную противником технику, восстанавливают ее и вывозят. Уже несколько добытых ими машин стоят в подмосковном парке «Патриот».