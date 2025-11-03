Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными и жесткими лидерами

Президент США Дональд Трамп считает российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина умными, сильными и жесткими людьми, к которым нужно серьезно относиться и с которыми нельзя играть. Так он ответил на вопрос, с кем из них сложнее иметь дело.

«Оба жесткие. Оба умные. Оба очень сильные лидеры. С ними нельзя играть. К ним нужно относиться очень серьезно. Они не приходят и не говорят: "Какой прекрасный день! Посмотрите, какая красота. Солнце светит, так здорово". Это серьезные люди. Это жесткие и умные лидеры», - поделился своим мнением Трамп в интервью корреспонденту CBS News Норе О'Доннелл.

Также американский президент не упустил случая, чтобы напомнить о своей миротворческой деятельности по прекращению войн в мире. По его словам, за девять месяцев президентства он остановил восемь войн в разных регионах земного шара. Однако единственный конфликт, который ему никак не удается решить, - это украинский.

«Я принес вам небольшой список, если хотите. Но я взял и остановил восемь войн за восемь месяцев. <...> Единственная, в которой я пока не добился успеха, и это произойдет, - это война между Россией и Украиной, которая, как я думал, будет самой легкой, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным», - обратил внимание хозяин Белого дома.

Незадолго до этого Дональд Трамп вновь ответил на вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он заявил, что не рассматривает возможность их отправки.