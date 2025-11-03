Трамп считает возможности США по экономическому давлению на РФ ограниченными

Американский президент Дональд Трамп считает, что возможности США по оказанию экономического давления на Российскую Федерацию ограничены. Об этом политик заявил в беседе с телеканалом CBS.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему стратегия Штатов по примирению враждующих государств с помощью пошлин оказалась нерезультативна, относительно российско-украинского конфликта, Трамп высказал мнение, что экономика РФ слишком независима от американского рынка.

«Я думаю, что с президентом Путиным это тоже работает, но мне пришлось действовать по-другому, потому что мы не так уж много ведем бизнеса с Россией, понимаете? Он ведь не тот, кто много у нас покупает», - объяснил американский лидер.

Тем не менее, Трамп выразил мнение, что президент России на самом деле хочет торговать с США и Америка всегда будет рада пойти ей в этом на встречу.

Ранее президент США заявлял о том, что он не участвует в обсуждениях потенциального изъятия замороженных российских активов странами Евросоюза.