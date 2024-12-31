Путин в новогоднем поздравлении назвал защиту суверенитета РФ делом чести

Российский президент Владимир Путин в новогоднем обращении к гражданам заявил, что стремление защитить национальные интересы страны стало для россиян делом чести. Он также отметил, что миллионы россиян в новогоднюю ночь мысленно остаются вместе с бойцами и командирами.

«Искренние чувства к родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести. В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами», - заявил президент.

Он также призвал россиян гордиться достижениями своей страны. По словам Путина, за первую четверть XXI века в РФ произошло много значимых событий, были достигнуты многие цели и преодолены многие трудности.

Российский лидер пожелал благополучия и процветания каждой семье и всей стране. Он выразил уверенность, что в будущем все будет хорошо и Россия будет идти только вперед.