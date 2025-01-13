В Бельгии начался массовый протест против сокращения соцвыплат и пенсий

В столице Бельгии началась 24-часовая забастовка против сокращения социальных выплат и пенсий на три миллиарда евро. Как уточняет издание RTBF, демонстрация пройдет с разрешения властей Брюсселя.

На время забастовки в городе почти перестанет работать транспорт. Только один из трех междугородних автобусов будет выходить на рейсы, количество поездов на железной дороге также сократится, а 70% авиарейсов уже отменено.

В протесте примут участие учителя, работники общественного транспорта, среди которых будут сотрудники служб безопасности и грузчики, почтальоны, пожарные, коммунальщики и даже работники тюрем. Ожидаются сбои в том числе в работе служб сбора мусора.

В полиции посоветовали жителям воздержаться от поездок по Брюсселю на автомобиле из-за возможных пробок. Также центр города перекроют для протестующих. Ожидается, что в забастовке будут участвовать от 50 до 100 тысяч человек.

Ранее акция протеста прошла в Нидерландах. Активисты призвали жителей к борьбе с изменениями климата и выступили против субсидирования властями использования ископаемых источников топлива. Демонстрация прошла без разрешения властей, в результате чего около 700 ее участников задержали.