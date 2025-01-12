На акции протеста в Нидерландах задержали около 700 человек

Около 700 человек задержали на акции протеста в Нидерландах в районе Гааги, устроенной активистами по борьбе с изменением климата, пишет издание DutchNews. Демонстранты выступают против субсидирования властями использования ископаемых источников топлива.

«В общей сложности около 700 человек были арестованы и доставлены на автобусе на футбольный стадион ADO Den Haag, где их отпустили. Двенадцать человек были арестованы за другие правонарушения, включая подстрекательство, и доставлены в полицейский участок для допроса», - говорится в публикации.

Так, в ходе акции протеста толпа заблокировала автотрассу и прилегающие дороги. Сообщается, что ранее городской совет отказался дать разрешение на проведение демонстрации в этом месте. Активисты также призывают власти прекратить предоставлять налоговые льготы компаниями, использующим нефть, газ и уголь.