МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На акции протеста в Нидерландах задержали около 700 человек

Позже задержанных отпустили, только 12 человек доставили в полицейский участок для допроса.
Елизавета Кондрикова 2025-01-12 04:14:47
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Около 700 человек задержали на акции протеста в Нидерландах в районе Гааги, устроенной активистами по борьбе с изменением климата, пишет издание DutchNews. Демонстранты выступают против субсидирования властями использования ископаемых источников топлива.

«В общей сложности около 700 человек были арестованы и доставлены на автобусе на футбольный стадион ADO Den Haag, где их отпустили. Двенадцать человек были арестованы за другие правонарушения, включая подстрекательство, и доставлены в полицейский участок для допроса», - говорится в публикации.

Так, в ходе акции протеста толпа заблокировала автотрассу и прилегающие дороги. Сообщается, что ранее городской совет отказался дать разрешение на проведение демонстрации в этом месте. Активисты также призывают власти прекратить предоставлять налоговые льготы компаниями, использующим нефть, газ и уголь.

#акция протеста #гаага #задержания #нидерланды #экоактивисты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 