МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: США готовят плацдарм на заброшенной базе вблизи Венесуэлы

На спутниковых снимках видно также строительство хранилища боеприпасов в аэропорту Пуэрто-Рико.
Владимир Рубанов 2025-11-02 21:23:41
© Фото: Kendall Torres CortÃ©s dpa, Global Look Press

Военные США модернизируют давно заброшенную бывшую военно-морскую базу «Рузвельт-Роудс» времен холодной войны в Карибском море, сообщает Reuters. Это может указывать на подготовку к длительным операциям на территории Венесуэлы.

База в Пуэрто-Рико была закрыта ВМС более 20 лет назад. Строительные работы там начались 17 сентября. Бригады приступили к расчистке и замене дорожного покрытия на рулежных дорожках, ведущих к взлетно-посадочной полосе. Это видно на фотографиях, сделанным агентством.

До вывода ВМС США в 2004 году «Рузвельт-Роудс» была одной из крупнейших военно-морских баз США в мире. Она занимает стратегически выгодное положение и имеет достаточно места для концентрации ресурсов.

Кроме того, США строят объекты в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и Санта-Круc на Американских Виргинских островах. Две эти территории расположены примерно в 800 км от Венесуэлы. Американские военные перебросили средства связи и передвижную вышку управления воздушным движением в аэропорт Рафаэля Эрнандеса в Пуэрто-Рико. На спутниковых снимках видно также строительство хранилища боеприпасов в аэропорту. Пока неясно, какое именно оружие там может храниться.

С августа администрация США направила в регион не менее 13 военных кораблей, пять вспомогательных судов и атомную подводную лодку. Туда идет авианосец Gerald Ford, крупнейшее судно такого типа. С начала сентября Соединенные Штаты нанесли в Карибском не менее 14 ударов по предполагаемым судам, перевозившим наркотики. В результате погиб 61 человек.

Удары по предполагаемым наркоторговым судам усилили напряженность в отношениях США с Венесуэлой и Колумбией. Россия осудила действия Вашингтона. В МИД РФ заявили, что Москва поддерживает Каракас в защите суверенитета.

#в стране и мире #сша #венесуэла #ВМС #база #карибское море
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 