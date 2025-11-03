МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Берлине закроют самый крупный центр по размещению украинских беженцев

Центр по размещению беженцев вмещал с себя порядка пяти тысяч человек.
Дарина Криц 2025-11-03 02:44:56
© Фото: Volha Shukaila Keystone Press Agency

Немецкие власти намерены навести порядок с размещением украинских беженцев в столице страны. Так, планируется закрыть крупнейший центр приема приехавших из Украины лиц. Он находится в здании некогда функционировавшего аэропорта «Тегель». Прежде его переоборудовали под центр для беженцев, теперь же планируют закрыть этот центр до конца 2025 года.

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», ранее в этом центре проживали пять тысяч человек, но к настоящему времени остались только примерно полторы тысячи граждан.

Ранее стало известно, что подавляющая часть жителей Германии выступила за отмену выплат украинским беженцам. Согласно газете Bild, лишь 17% опрошенных оказались за то, чтобы украинские беженцы в ФРГ получали Bürgergeld, а 66 процентов выступили против сохранения этих выплат.

