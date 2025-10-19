Bild: около 70% опрошенных немцев за отмену выплат украинским беженцам

Около 70 процентов жителей ФРГ выступили против выплат беженцам с Украины гражданских пособий (Bürgergeld). Это следует из результатов опроса, который провел социологический институт INSA для газеты Bild.

Только 17 процентов опрошенных выступили за то, чтобы украинские беженцы в ФРГ получали Bürgergeld. 66 процентов, то есть две трети респондентов выступили против сохранения этих выплат. Кроме этого социологи выяснили, что 62 процента жителей Германии считают, мужчины с Украины, пригодные к воинской службе, приехавшие в ФРГ после начала конфликта, должны вернуться на родину. Лишь 18 процентов выступают против их возвращения.

Исследование социологического института и Bild проводилось проводилось с 16 по 17 октября. Всего было опрошено 1 003 человека.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о реформировании программы Bürgergeld. Гражданское пособие заменят на так называемое базовое обеспечение (Grundsicherung). По новым правилам, если получатель пособия будет пропускать встречи в центре по трудоустройству, ему будет значительно сокращены выплаты. Если же он пропустит визит три раза, выплата пособия прекратится полностью.

В настоящее время в ФРГ находится более 1,29 миллиона украинцев. Примерно 700 тысячам из них, по официальным данным, выплачивается пособие Bürgergeld. Причем это пособие не получают соискатели убежища из других стран. Власти установили, что около 480 тысяч украинцев, получающих пособие, находятся в трудоспособном возрасте. В августе Bild сообщила, что ФРГ потратила в 2024 году рекордные 46,9 миллиардов евро на выплату гражданских пособий. 22,2 миллиарда евро получили лица, не имеющие германских паспортов, а в числе иностранных получателей Bürgergeld преимущественно были украинцы. В 2024 году им было выплачено около 6,3 миллиардов евро.

Bürgergeld обычно полагается гражданам ФРГ и резидентам, потерявшим работу или оказавшимся в сложном финансовом положении. Его размер на 103 евро больше базовой материальной помощи беженцам, который составляет 460 евро. Кроме того, получатели имеют право на посещение языковых курсов, могут работать, могут пользоваться услугами центров занятости. Как правило, Bürgergeld начисляется пока соискатель, зарегистрировавшийся на бирже труда, не найдет новую работу. Помимо этого пособие подразумевает доступ ко всем медуслугам, страховые взносы оплачиваются государством.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег жителей страны от сокращения реальных заработков в грядущие годы. Он пояснил, что людям придется направлять растущую долю средств на социальные траты - пенсионное обеспечение, медицинскую помощь и поддержку пожилых. По его мнению, корень проблемы лежит в старении общества и расширении затрат на социальные услуги. На данный момент в здравоохранении фиксируется дефицит в миллиарды евро, а к 2026 году ожидается дополнительный пробел не меньше четырех миллиардов. В правительстве рассматривают повышение сборов и даже частичное снятие преимуществ.