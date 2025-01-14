Совет ЕС согласился принять Швейцарию в программу «военного шенгена»

Еврооюз согласился принять Швейцарию в программу «военного шенгена», которая позволит быстро перебрасывать войска по всей территории Европы без задержек на границах. Такое решение принял Совет ЕС.

«Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии в проекте "военной мобильности" в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость», - цитирует текст документа ТАСС.

Заявку на вступление в программу Швейцария подала в сентябре 2024 года. Теперь, по результатам решения Совета ЕС, она сможет присоединиться к проекту.

Ранее самая крупная партия Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) обвинила власти в подрыве нейтралитета страны из-за намерения принять участие в программе «военного шенгена». Депутаты выступили за то, чтобы Федеральный совет вынес этот вопрос на рассмотрение парламента.