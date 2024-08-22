МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Крупнейшая партия Швейцарии обвинила власти в подрыве нейтралитета

Так оппоненты правительства оценили намерение присоединиться к военному пакту ЕС PESCO.
Владимир Рубанов 2024-08-22 04:06:57
© Фото: Robert Michael, dpa

Самая крупная партия Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) обвинила власти страны в подрыве нейтралитета страны, пишет Life. Это заявление связано с намерением правительства принять участие в военном пакте ЕС PESCO.

«Федеральный совет (правительство - прим. ред.) легкомысленно отказывается от нейтралитета и суверенитета нашей страны. Участвуя в военном пакте ЕС, Федеральный совет также подвергает риску безопасность населения Швейцарии из-за грубой халатности», - говорится в заявлении партии.

Оппоненты правительства считают, что власти под руководством президента Виолы Амхерд шаг за шагом отказываются от нейтралитета Швейцарии и суверенитета страны. UDC заявила, что «решительно выступает против этого коварного сближения как с ЕС, так и с НАТО».

Депутаты выступили за то, чтобы Федеральный совет вынес на рассмотрение парламента вопрос о присоединении к проекту.

Ранее правительство Швейцарии решило присоединиться к проектам «Военная мобильность» (Military Mobility) и «Федерация киберполигонов» (Cyber Ranges Federation) Евросоюза. Основным смыслом PESCO, который еще называют «военным шенгеном», является повышение уровня военной мобильности и развитие военно-транспортной системы ЕС.

Ранее в Швейцарии оценили возможность вступления в ЕС и НАТО.

#в стране и мире #ЕС #евросоюз #pesco #нейтралитет #Швейцария #виола амхерд
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 