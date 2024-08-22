Крупнейшая партия Швейцарии обвинила власти в подрыве нейтралитета

Самая крупная партия Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) обвинила власти страны в подрыве нейтралитета страны, пишет Life. Это заявление связано с намерением правительства принять участие в военном пакте ЕС PESCO.

«Федеральный совет (правительство - прим. ред.) легкомысленно отказывается от нейтралитета и суверенитета нашей страны. Участвуя в военном пакте ЕС, Федеральный совет также подвергает риску безопасность населения Швейцарии из-за грубой халатности», - говорится в заявлении партии.

Оппоненты правительства считают, что власти под руководством президента Виолы Амхерд шаг за шагом отказываются от нейтралитета Швейцарии и суверенитета страны. UDC заявила, что «решительно выступает против этого коварного сближения как с ЕС, так и с НАТО».

Депутаты выступили за то, чтобы Федеральный совет вынес на рассмотрение парламента вопрос о присоединении к проекту.

Ранее правительство Швейцарии решило присоединиться к проектам «Военная мобильность» (Military Mobility) и «Федерация киберполигонов» (Cyber Ranges Federation) Евросоюза. Основным смыслом PESCO, который еще называют «военным шенгеном», является повышение уровня военной мобильности и развитие военно-транспортной системы ЕС.

Ранее в Швейцарии оценили возможность вступления в ЕС и НАТО.