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Байден отметил, что помощь Киеву создала риск ядерной конфронтации с РФ

Президент Байден уверен, что администрация Трампа сможет решить стоящие перед Киевом проблемы, так как команда уходящего в отставку лидера США все для того создала.
Марина Крижановская 2025-01-13 23:43:06
© Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Президент США Джо Байден признался, что поставки военной помощи Украине создали высокий риск развязывания ядерного конфликта с Россией. Он назвал две задачи, которые стояли перед ним, как главой государства. С таким заявлением он выступил в Госдепартаменте США.

«У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», - заявил Байден в своей финальной внешнеполитической речи, его цитирует телеканал CBS News.

По его словам, он продолжит оказывать помощь киевскому режиму, связав это с тем, что у Украины есть потенциал для будущего. Также Байден уверен, что новый избранный президент США Дональд Трамп сможет помочь Киеву в решении его проблем, поскольку Байден и его команда создали для того необходимый базис.

Как сообщил 11 января Белый дом, за время президентского срока Джо Байдена Украина получила от США помощь на 66,5 миллиарда долларов.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #военная помощь украине #ядерная конфронтация
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