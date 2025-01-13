Байден отметил, что помощь Киеву создала риск ядерной конфронтации с РФ

Президент США Джо Байден признался, что поставки военной помощи Украине создали высокий риск развязывания ядерного конфликта с Россией. Он назвал две задачи, которые стояли перед ним, как главой государства. С таким заявлением он выступил в Госдепартаменте США.

«У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», - заявил Байден в своей финальной внешнеполитической речи, его цитирует телеканал CBS News.

По его словам, он продолжит оказывать помощь киевскому режиму, связав это с тем, что у Украины есть потенциал для будущего. Также Байден уверен, что новый избранный президент США Дональд Трамп сможет помочь Киеву в решении его проблем, поскольку Байден и его команда создали для того необходимый базис.

Как сообщил 11 января Белый дом, за время президентского срока Джо Байдена Украина получила от США помощь на 66,5 миллиарда долларов.