Свыше 200 авто скопилось на Крымском мосту из-за перекрытия движения

Свыше 200 автомобилей собралось на Крымском мосту для досмотра и последующего проезда. Об этом сообщили в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 143 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 65 транспортных средств», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о перекрытии движения по мосту в 20:20 мск и о его возобновлении в 21:50.

Движение по мосту перекрывают нередко, зачастую в целях безопасности самих водителей. Похожее произошло 3 ноября 2024 года.