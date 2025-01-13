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Свыше 200 авто скопилось на Крымском мосту из-за перекрытия движения

Движение по мосту приостановили на полтора часа.
Глеб Владовский 2025-01-13 22:52:33
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости

Свыше 200 автомобилей собралось на Крымском мосту для досмотра и последующего проезда. Об этом сообщили в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 143 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 65 транспортных средств», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о перекрытии движения по мосту в 20:20 мск и о его возобновлении в 21:50.

Движение по мосту перекрывают нередко, зачастую в целях безопасности самих водителей. Похожее произошло 3 ноября 2024 года.

#в стране и мире #Крымский мост #Пробка #перекрытие движения #скопление авто
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