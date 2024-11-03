Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом говорится в телеграм-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в сообщении.

Причина перекрытия моста не указывается. Водителей и пассажиров, которые находятся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали 30 октября и 17 октября.