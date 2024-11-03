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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Находящихся на мосту попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Игнат Далакян 2024-11-03 23:18:18
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом говорится в телеграм-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в сообщении.

Причина перекрытия моста не указывается. Водителей и пассажиров, которые находятся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали 30 октября и 17 октября.

#в стране и мире #Автомобили #Крымский мост #автотранспорт #движение #перекрытие движения
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