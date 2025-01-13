В МВД установили личность нападавшего с ножом в аэропорту Красноярска

Стало известно, кто напал с ножом на людей в аэропорту Красноярска. Об этом сообщили в МВД РФ.

Уточняется, что злоумышленником является 40-летний уроженец Узбекистана. По предполагаемой версии, он употреблял спиртное перед атакой, однако точные результаты даст медосвидетельствование.

«Объяснить причины своего поступка он пока не может», - говорится в заявлении.

В МВД отметили, что мужчина схватил нож в местном кафе.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на людей в местном аэропорту и ранил одного человека. Медики оказали помощь пострадавшему, после чего его доставили в местную больницу.