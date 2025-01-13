Мужчина с ножом напал на человека в аэропорту Красноярска

В Красноярске мужчина с ножом напала на людей в местном аэропорту и ранил одного человека. Об этом сообщила пресс-служба Транспортной полиции Сибири.

«Предварительно установлено, что 40-летний злоумышленник внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Двое очевидцев и транспортные полицейские задержали нападавшего», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что медики оказали помощь пострадавшему, после чего его доставили в местную больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Кроме того, решается вопрос о заведении уголовного дела.