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Эксперт объяснил, почему Трамп пересматривает подходы к РФ по Украине

По словам специалиста, в команде Трампа понимают, что Россия не согласится с позицией США, которую ранее озвучил американский бизнесмен Вивек Рамасвами.
Игнат Далакян Лана Иден 2025-01-13 21:36:15
© Фото: Максим Гучек, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к России по разрешению украинского конфликта. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» военный эксперт Юрий Кнутов.

«Если смотреть позицию США, то в свое время ее высказал (американский бизнесмен Вивек - Прим. ред.) Рамасвами. Этот комплекс включает в себя такие вопросы как отказ России от сотрудничества с КНР, и уходит РФ из Латинской Америки. В команде Трампа понимают, что Россия вряд ли согласится на те предложения, которые прозвучали из уст Рамасвами, и, я так полагаю, что осознание этого камня преткновения, заставляет команду Трампа пересматривать подходы», - объяснил специалист.

Ранее в Кремле заявили, что предметная подготовка встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не ведется. По словам пресс-секретаря российского лидера, многие страны выразили готовность стать площадкой для переговоров.

#Россия #Украина #сша #Дональд Трамп #наш эксклюзив #подход
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