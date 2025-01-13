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Кремль: предметная подготовка встречи Путина и Трампа не ведется

По словам Дмитрия Пескова, многие страны выразили готовность стать площадкой для переговоров.
Сергей Лебедев 2025-01-13 13:06:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сейчас не ведется предметная подготовка встречи российского лидера Владимира Путина и избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть декларированное понимание и политическая воля... Будем смотреть после того, как поменяется администрация», - сказал пресс-секретарь президент РФ.

Дмитрий Песков отметил, что многие страны выразили готовность стать площадкой для переговоров лидеров России и США.

Напомним, 23 декабря прошлого года в Кремле заявляли об отсутствии предпосылок для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. До этого избранный президент США говорил, что будет ждать диалога с российским лидером, чтобы разрешить конфликт на Украине. В свою очередь российский лидер в ходе прямой линии выразил готовность в любое время поговорить с американским коллегой.

#Россия #сша #Дональд Трамп #Кремль #Владимир Путин #переговоры #Дмитрий Песков #встреча
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