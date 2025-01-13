Боец Тренер рассказал, чем отличается «Торнадо-С» от европейских аналогов

Главное преимущество РСЗО «Торнадо-С» перед европейскими аналогами заключается в том, что реактивная система способна работать в любых условиях и при любых обстоятельствах. Об этом «Звезде» рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Тренер.

«Неоднократно наблюдали технику, которая передана нашему противнику с Европы. Которая такая хваленная, и от наших друзей из-за океана. Мы смотрели, у них много интересных примочек, но наша техника конструкторами создана для того, чтобы мы могли выполнять задачи в таких температурных режимах как от минус 50 до плюс 50», - поделился боец.

РСЗО «Торнадо-С» снабжена автоматизированной навигацией, системами РЭБ и передачи данных. Последняя нужна и для того, чтобы быстро и точно передавать координаты противника без риска быть раскрытыми. И для наводки самих снарядов. На вооружении расчета, в том числе и управляемые боеприпасы. Сами бойцы говорят - зарубежные аналоги рядом с нашим Торнадо и рядом не стоят.

Ранее Министерство обороны показало, как расчет «Торнадо-С» испепелил пункт дислокации украинской бригады в ДНР. Вражеские позиции вскрыли разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.