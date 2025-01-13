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В Черном море для вывоза мазута задействовали железнодорожный состав

Ранее сообщалось, что около 48 «кубов» нефтеводяной смеси собрали от танкера «Волгонефть-239».
Глеб Владовский 2025-01-13 20:37:29
© Фото: МЧС России

В Черном море, для вывоза собранного мазута, который вытек из танкера «Волгонефть-239», задействовали железнодорожный состав. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что один вагон способен поместить до 11 самосвалов собранного мазута. Далее состав направят к месту утилизации отходов.

Ранее сообщалось, что около 48 кубометров нефтеводяной смеси собрали от борта танкера «Волгонефть-239». В Минтрансе РФ подчеркнули, что работы по устранению последствий происшествия ведутся круглосуточно.

#в стране и мире #поезд #Черное море #мазут #вывоз нефти #«Волгонефть-239»
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