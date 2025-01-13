В Черном море для вывоза мазута задействовали железнодорожный состав

В Черном море, для вывоза собранного мазута, который вытек из танкера «Волгонефть-239», задействовали железнодорожный состав. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что один вагон способен поместить до 11 самосвалов собранного мазута. Далее состав направят к месту утилизации отходов.

Ранее сообщалось, что около 48 кубометров нефтеводяной смеси собрали от борта танкера «Волгонефть-239». В Минтрансе РФ подчеркнули, что работы по устранению последствий происшествия ведутся круглосуточно.