У японского острова Кюсю зафиксировали приближение цунами

Приливная волна высотой в один метр прибыла к побережью японского острова Кюсю. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на Главное метеорологическое агентство страны.

По данным ведомства, 13 января в 15.19 мск в регионе зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4. Однако позже ее пересмотрели до 6,9. А уже спустя примерно 30 минут зафиксировали приближение к порту Миядзаки приливной волны.

Уточняется, что в некоторых районах острова высота цунами составила 20 сантиметров. Также сообщается, что очаг землетрясения находился на глубине 30 км у юго-восточного побережья Кюсю.

Информация об ущербе и пострадавших не приводится.