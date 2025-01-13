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У японского острова Кюсю зафиксировали приближение цунами

Уточняется, что волна появилась после мощного землетрясения.
Глеб Владовский 2025-01-13 17:30:01
© Фото: ZUMAPRESS.com Globallookpress

Приливная волна высотой в один метр прибыла к побережью японского острова Кюсю. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на Главное метеорологическое агентство страны.

По данным ведомства, 13 января в 15.19 мск в регионе зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4. Однако позже ее пересмотрели до 6,9. А уже спустя примерно 30 минут зафиксировали приближение к порту Миядзаки приливной волны.

Уточняется, что в некоторых районах острова высота цунами составила 20 сантиметров. Также сообщается, что очаг землетрясения находился на глубине 30 км у юго-восточного побережья Кюсю.

Информация об ущербе и пострадавших не приводится.

#в стране и мире #Япония #землетрясение #цунами #остров кюсю #приливная волна
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