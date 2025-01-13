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В ЕК обеспокоились попыткой Украины атаковать «Турецкий поток»

Ранее сообщалось, что ВС РФ удалось предотвратить атаку беспилотников украинских боевиков.
Глеб Владовский 2025-01-13 16:51:27
© Фото: Petrov Sergey news.ru, Globallookpress

В Европейской комиссии заявили, что атака украинский боевиков на трубопровод «Турецкий поток» вызывает обеспокоенность. Такое заявление сделала официальный представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

«По этой информации я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность», - подчеркнула она на брифинге.

Напомним, что 11 января киевский режим предпринял попытку нанести удар по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Сработавшие в регионе дежурные средства ПВО успешно сбили все летательные аппараты. Обломки сбитого беспилотника нанесли незначительные повреждения зданию и оборудованию газоизмерительной станции.

#в стране и мире #Украина #«Турецкий поток» #Еврокомиссия #ек #обеспокоенность #дроны всу
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