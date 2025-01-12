Ка-52М ударил ракетами по боевикам ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М поразил личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Удар по боевикам нанесли авиационными ракетами. Отмечается, что экипаж Ка-52М выполнял боевую задачу в составе смешанной тактической группы.

После успешного поражения врага было выполнено противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.

Ранее в МО РФ рассказывали, как экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений противника в Курской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.