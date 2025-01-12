МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ка-52М ударил ракетами по боевикам ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета поразил личный состав и бронированную технику националистов.
2025-01-12 09:57:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ка-52М поразил личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Удар по боевикам нанесли авиационными ракетами. Отмечается, что экипаж Ка-52М выполнял боевую задачу в составе смешанной тактической группы.

После успешного поражения врага было выполнено противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.

Ранее в МО РФ рассказывали, как экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений противника в Курской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#вкс россии #вертолет #Курская область #спецоперация #Ка-52М #экипаж
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 