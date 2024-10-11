Президент Ирана Пезешкиан принял приглашение Путина приехать в Россию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе первых с момента избрания на пост главы государства переговоров с российским лидером Владимиром Путиным с благодарностью принял приглашение посетить РФ. Приглашение прозвучало в ходе двусторонней встречи.

Отмечается, что Путин пригласил Пезешкиана приехать в Россию с официальным визитом. Тот заявил, что воспользуется им.

Ранее сообщалось, что лидеры России и Пакистана в ходе двусторонней встречи пригласили друг друга в гости с официальным визитом. Напомним, что 11 октября Путин с рабочим визитом прилетел в туркменскую столицу Ашхабад для участия в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития».