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Президент Ирана Пезешкиан принял приглашение Путина приехать в Россию

Российский лидер пригласил Пезешкиана в ходе двусторонней встречи в Ашхабаде.
Глеб Владовский 2024-10-11 13:23:48
© Фото: Александр Щербак, РИА Новости © Видео: kremlin.ru

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе первых с момента избрания на пост главы государства переговоров с российским лидером Владимиром Путиным с благодарностью принял приглашение посетить РФ. Приглашение прозвучало в ходе двусторонней встречи.

Отмечается, что Путин пригласил Пезешкиана приехать в Россию с официальным визитом. Тот заявил, что воспользуется им.

Ранее сообщалось, что лидеры России и Пакистана в ходе двусторонней встречи пригласили друг друга в гости с официальным визитом. Напомним, что 11 октября Путин с рабочим визитом прилетел в туркменскую столицу Ашхабад для участия в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития».

#в стране и мире #Иран #Владимир Путин #ашхабад #Масуд Пезешкиан
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