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В «Газпроме» могут провести сокращения в административном аппарате

Ожидается, что число сотрудников в центральном аппарате сократится с 4 100 до 2 500 человек.
Глеб Владовский 2025-01-13 15:29:58
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Управление информации ПАО «Газпром» подтвердило сведения о возможном сокращении числа сотрудников администрации компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что существует вероятность увольнения около 40% персонала центрального аппарата в Санкт-Петербурге. То есть из 4 100 человек могут остаться до 2 500 сотрудников.

Напомним, что в Сети появился документ, согласно которому планируется провести оптимизацию численности персонала, а также изменить порядок оплаты труда. Сам документ подписала заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Илюхина. Отмечается, что эта мера направлена для недопущения дубликации существующих функций.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #газпром #Сокращение штата #административный аппарат
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