Москвичей предупредили, что до конца января настоящей зимы не будет

Если зима в Москву и будет возвращаться, то задержится на очень короткий период. Об этом «Звезде» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В понедельник и вторник будет как раз короткий период с отрицательными температурами и снегом», - предупредил синоптик.

Затем опять со среды Москву накроет новая волна тепла и повышение температуры, но продлится такая оттепель 3-4 дня и сменится небольшим морозом.

«Настоящей “зимы” ждать до конца января не приходится», - подчеркнул Шувалов.

Колебания погоды, от оттепели к морозам, продолжатся до конца января. По словам специалиста, такая погода может быть и в феврале.

Ранее в беседе со «Звездой» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в первые месяцы весны. Ожидается, что они будут аномально теплыми.