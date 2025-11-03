В Армении задержаны брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II

Брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II были задержаны в Армении по обвинению в хулиганстве. Как сообщает издание aif.ru, со ссылкой на слова адвоката Ары Зограбяна, родственникам первоиерарха Армянской апостольской церкви вменяют препятствование агитационной кампании.

«Сегодня следственный орган принял решение о заключении под стражу 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна с целью дальнейшего ареста», — заявил юрист у себя в соцсетях.

По имеющейся информации, в субботу 1 ноября кандидат от партии «Республика» Арутюн Мкртчян выложил в интернете пост с утверждениями, что брат Гарегина II вместе с сыновьями помешал агитации перед предстоящими в общине Вагаршапата Армавирской области выборами в органы местного самоуправления.

Ранее в Армении по подозрению в коррупции был задержан оппозиционный мэр Гюмри Вардан Гукасян.