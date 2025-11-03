МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Армении задержаны брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II

Им вменяют хулиганство и препятствование агитационной кампании.
Тимур Юсупов 2025-11-03 02:24:07
© Фото: Арам Нерсесян, РИА Новости

Брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II были задержаны в Армении по обвинению в хулиганстве. Как сообщает издание aif.ru, со ссылкой на слова адвоката Ары Зограбяна, родственникам первоиерарха Армянской апостольской церкви вменяют препятствование агитационной кампании.

«Сегодня следственный орган принял решение о заключении под стражу 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна с целью дальнейшего ареста», — заявил юрист у себя в соцсетях.

По имеющейся информации, в субботу 1 ноября кандидат от партии «Республика» Арутюн Мкртчян выложил в интернете пост с утверждениями, что брат Гарегина II вместе с сыновьями помешал агитации перед предстоящими в общине Вагаршапата Армавирской области выборами в органы местного самоуправления.

Ранее в Армении по подозрению в коррупции был задержан оппозиционный мэр Гюмри Вардан Гукасян.

#в стране и мире #Армения #аресты #армянская апостольская церковь #Гарегин II
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 