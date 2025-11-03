Катар вновь пригрозил остановить поставки газа в Европу

Катар может приостановить поставки газа в страны Евросоюза из-за директивы по проверке цепочек поставок (CSDDD). Об этом сообщил министр эмирата по вопросам энергетики Саада бен Шарид аль-Кааби.

«Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере 5% от общего мирового оборота в сфере энергетике, мы не будем поставлять СПГ в Европу», - подчеркнул он в ходе беседы с журналистами.

Политик добавил, что достичь нулевого выброса углеводородов в атмосферу в ближайшие дни невозможно.

Напомним, что ранее Катар обещал приостановить поставки СПГ в страны Евросоюза, если Еврокомиссия не изменит директиву о цепочке поставок. Отмечается, что госминистр по вопросам энергетики Катара направлял в Брюссель письмо с этим требованием.