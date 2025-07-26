Welt: Катар пригрозил ЕС прекратить поставки СПГ из-за норм по климату

Катар может прекратить поставки сжиженного природного газа в ЕС, если Еврокомиссия не изменит директиву о цепочке поставок. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

По ее данным, госминистр по вопросам энергетики Катара и гендиректор Qatar Energy Саад бен Шарид аль-Кааби направил письмо в Брюссель. В нем указано, что ЕС должен внести изменения в Директиву о должной осмотрительности в отношении корпоративной устойчивости (CSDDD). Статья 22 директивы противоречит законам и стандартам Катара.

Европейский союз игнорирует право государств устанавливать собственные цели по защите климата в соответствии с Парижским соглашением, отметил госминистр. Высокие штрафы и санкции за несоблюдение статьи 22 подрывают способность Qatar Energy продолжать поставки в ЕС. Катар считает, что компании не должны выбирать между климатической политикой своей страны и нормами ЕС.

Катар занимает 3-е место в мире по запасам природного газа и 6-е место по добыче. В первом квартале 2025 года Катаэта странар стала третьим крупнейшим экспортером СПГ в Евросоюз.

Если Катар уйдет с европейского рынка, Брюсселю придется заместить более четверти всего импорта СПГ. Расширение поставок СПГ из США не сможет компенсировать потерю объемов. Доля США вырастет до 60%, что сделает Европу зависимой от одного поставщика.

В 2021 году на СПГ приходилось 20% импорта газа в Евросоюзе. К 2024 году этот показатель вырос до 37%.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель готов к полному отказу от поставок российского газа к началу 2028 года.