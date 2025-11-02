МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России выделят более 400 миллионов рублей на жилье для инвалидов

Деньги направят 14 регионам.
Владимир Рубанов 2025-11-02 14:59:19
© Фото: Roman Naumov URA.RU, Global Look Press

Российское правительство дополнительно выделит 433,1 миллиона рублей на жилье для инвалидов и семей с детьми-инвалидами в 2025 году. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Деньги направят 14 регионам. В список вошли Адыгея, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Якутия, Чечня, Алтайский край, Костромская, Курганская, Новгородская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Тверская и Еврейская автономная области.

Дополнительное финансирование позволит обеспечить новым жильем 60 человек с ограниченными возможностями. Ранее сообщалось, что кабмин дополнительно выделил более 10 миллиардов рублей на социальные доплаты пенсионерам и выплаты по уходу за инвалидами.

Фонд «Защитники Отечества» показал макет квартиры для людей с ограниченными возможностями. В нем есть полностью оборудованный санузел, ванна, кухня и система умного дома. Зоны отдыха и рабочее пространство включают компьютер с управлением глазами или специальными устройствами для людей с травмами рук. Открыть шторы и окна можно с помощью пульта.

#правительство #жилье #семьи #инвалиды #дети-инвалиды
